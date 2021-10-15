Нападение на правозащитников. В Москве пытались сорвать показ фильма о Голодоморе

Вечером 14 октября в Москве (Россия) неизвестные ворвались в здание правозащитного центра "Мемориал" и пытались сорвать показ фильма о Голодоморе. Полиции удалось разблокировать показ, но после него силовики несколько часов держали в здании правозащитников и журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Мемориала" и российские СМИ.

Сообщается, что десятки мужчин с закрытыми лицами в сопровождении съемочной группы телеканала НТВ ворвались в здание "Мемориала" в тот момент, когда там шел показ фильма "Гарет Джонс" о Голодоморе. Они забрались на сцену и выкрикивали "Позор" и "Долой фашизм". Прибывшая на место полиция задержала троих, которых им передали сотрудники "Мемориала".

В дальнейшем показ фильма возобновили, но после него силовики несколько часов не выпускали людей из здания. Их заставили написать объяснительные о том, как они оказались на кинопоказе. К заблокированному персоналу не пускали адвокатов, юристов и журналистов.

В общей сложности, полиция провела в правозащитном центре около 6 часов, намереваясь изъять технику и компьютеры, но в итоге забрала часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.

Отметим, в фильме рассказывается история британского журналиста, который в 1933 году тайно выбрался из Москвы в Украину и стал первым западным репортером, написавшим о Голодоморе.