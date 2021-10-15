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Напад на правозахисників. У Москві намагалися зірвати показ фільму про Голодомор

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Москва, П'ятниця 15 жовтня 2021 08:42
Напад на правозахисників. У Москві намагалися зірвати показ фільму про Голодомор Фото: у Москві намагалися зірвати показ фільму про Голодомор (facebook.com/Memorial.International)
Автор: Юлія Бойко

Увечері 14 жовтня в Москві (Росія) невідомі увірвалися в будівлю правозахисного центру "Меморіал" і намагалися зірвати показ фільму про Голодомор. Поліції вдалося розблокувати показ, але після нього силовики кілька годин тримали в будівлі правозахисників і журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Меморіалу" та російські ЗМІ.

Повідомляється, що десятки чоловіків із закритими обличчями в супроводі знімальної групи телеканалу НТВ увірвалися до будівлі "Меморіалу" в той момент, коли там йшов показ фільму "Гарет Джонс" про Голодомор. Вони забралися на сцену і вигукували "Ганьба" і "Геть фашизм". Поліція затримала трьох осіб, яких їм передали співробітники "Меморіалу".

Надалі показ фільму відновили, але після нього силовики кілька годин не випускали людей з будівлі. Їх змусили написати пояснювальні про те, як вони опинилися на кінопоказі. До заблокованого персоналу не пускали адвокатів, юристів та журналістів.

Загалом поліція провела в правозахисному центрі близько 6 годин, маючи намір вилучити техніку і комп'ютери, але в підсумку забрала частину пожежної сигналізації і відеореєстратор.

Відзначимо, в фільмі розповідається історія британського журналіста, який в 1933 році таємно вибрався з Москви до України і став першим західним репортером, який написав про Голодомор.

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