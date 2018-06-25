Напад на поселення ромів: затримані дев'ятеро учнів львівських шкіл

П’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо - у школі №36

Серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є дев’ятеро учнів двох львівських шкіл. Про це повідомив керівник Нацполіції Львівської області Валерій Середа, передає Zaxid.net.

За його словами, п’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо - у школі №36.

Зазначимо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми.

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів.