Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.5
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.5
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Напад на поселення ромів: затримані дев'ятеро учнів львівських шкіл

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 11:44
Фото: Валерій Середа (youtube.com S A)
Фото: Валерій Середа (youtube.com S A)

П’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо - у школі №36

Серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є дев’ятеро учнів двох львівських шкіл. Про це повідомив керівник Нацполіції Львівської області Валерій Середа, передає Zaxid.net.

За його словами, п’ятеро затриманих навчаються у школі №83, а четверо - у школі №36.

Зазначимо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми.

В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів.

Президент ПАРЄ засудив напад на ромів під Львовом Нападники на поселення ромів у Львові назвали себе членами націоналістичного угруповання
Теги публікації: Львів, нападение, ромы, Львів, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся