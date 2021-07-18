UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области на границе с Россией сегодня ночью неизвестные напали на украинских пограничников. Нападавших было трое, они избили двух военных, забрали их оружие и скрылись.

Все что сейчас известно об этом инциденте - в материале РБК-Украина.

Что произошло

Ночью в Краснопольском районе Сумской области трое неизвестных избили двух военнослужащих из пограничного наряда и забрали их оружие. Нападавшие не были вооружены, а табельное оружие пограничников они выбросили вблизи места инцидента.

Откуда было совершено нападение

Как рассказали РБК-Украина в ГПСУ, пограничники не увидели признаков нарушения государственной границы, поэтому о причастности России к этому инциденту, скорее всего, можно не говорить.

"Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины",- пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кто совершил нападение

В пресс-службе СБУ сообщили РБК-Украина, что к нападению на пограничников причастны два сотрудника спецслужбы. Сейчас подозреваемые отстранены от работы, их уже передали органам следствия.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в СБУ.

Что грозит нападавшим

Сейчас правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныГосударственная пограничная службапограничникиСумская областьнападение