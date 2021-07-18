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Напад на прикордонників на кордоні з Росією: що відомо на цей момент

Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області на кордоні з Росією сьогодні вночі невідомі напали на українських прикордонників. Нападників було троє, вони побили двох військових, забрали їхню зброю та втекли.

Все що наразі відомо про цей інцидент - в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Вночі в Краснопільському районі Сумської області троє невідомих побили двох військовослужбовців з прикордонного наряду та забрали їх зброю. Нападники не були озброєні, а табельну зброю прикордонників вони викинули поблизу місця інциденту.

Звідки був скоєний напад

Як розповіли РБК-Україна в ДПСУ, прикордонники не побачили ознак порушення державного кордону, тому про причетність Росії до цього інциденту, скоріш за все, можна не говорити.

"Ознак порушення кордону не було, тому залишається тільки напрямок з тилу України", - пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Хто скоїв напад

У прес-службі СБУ повідомили РБК-Україна, що до нападу на прикордонників причетні два співробітники спецслужби. Наразі підозрюваних відсторонено від роботи, їх вже передали органам слідства.

"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в СБУ.

Що загрожує нападникам

Наразі правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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