ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нападение пантеры на мужчину под Полтавой: полиция открыла производство

Новина українською →
Полтава, Пятница 30 июля 2021 22:23
Нападение пантеры на мужчину под Полтавой: полиция открыла производство Фото: полиция возбудила дело в отношении нападения пантеры на мужчину (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция будет расследовать дело в отношении нападения пантеры на мужчину под Полтавой. Оказалось, что пострадавший находился в вольере на момент инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно ч. 1 ст. 271 Уголовного Кодекса Украины, правоохранители планируют установить, каким образом пострадавший попал в вольер и на каком основании он находился там.

Стоит отметить, что после нападения, мужчину немедленно госпитализировали в областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавший уже пришел в себя.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об инциденте, который произошел в зоопарке в селе Ковалевка Полтавского района. На ветеринара набросилась пантера.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция нападение
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета