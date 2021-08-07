Нападение с ножом в поезде Токио: пострадавших стало больше, новые подробности

В столице Японии Токио мужчина с ножом напал на людей. В результате пострадало 9 человек, а нападавший арестован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Число пострадавших от нападения возросло до 9 человек. Одна женщина, которой по сообщениям СМИ, около 20 лет, была серьезно ранена.
Нападавший - мужчина
Место, где было совершено нападение, находится в нескольких километрах от олимпийской площадки. Такие происшествия в столице Японии происходят редко, поэтому случившееся напугало людей. Тем более сейчас столица страны находится в состоянии повышенной готовности из-за проведения Олимпиады.
Как известно, в Японии мужчина с ножом напал на людей в поезде. Он встал со своего места и начал размахивать оружием. Вначале сообщалось о четырех пострадавших.