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Нападение с ножом в поезде Токио: пострадавших стало больше, новые подробности

Автор: Наталья Скороход

В столице Японии Токио мужчина с ножом напал на людей. В результате пострадало 9 человек, а нападавший арестован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Число пострадавших от нападения возросло до 9 человек. Одна женщина, которой по сообщениям СМИ, около 20 лет, была серьезно ранена.

Нападавший - мужчина

Место, где было совершено нападение, находится в нескольких километрах от олимпийской площадки. Такие происшествия в столице Японии происходят редко, поэтому случившееся напугало людей. Тем более сейчас столица страны находится в состоянии повышенной готовности из-за проведения Олимпиады.

Как известно, в Японии мужчина с ножом напал на людей в поезде. Он встал со своего места и начал размахивать оружием. Вначале сообщалось о четырех пострадавших.

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