Напад з ножем у поїзді Токіо: постраждалих стало більше, нові подробиці

У столиці Японії Токіо чоловік з ножем напав на людей. В результаті постраждало 9 осіб, а нападник заарештований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Кількість постраждалих від нападу зросла до 9 осіб. Одна жінка, якій за повідомленнями ЗМІ, близько 20 років, була серйозно поранена.
Нападник - чоловік
Місце, де було скоєно напад, знаходиться за декілька кілометрів від Олімпійського майданчика. Такі події в столиці Японії відбуваються рідко, тому те, що трапилося налякало людей. Тим більше зараз столиця країни знаходиться в стані підвищеної готовності через проведення Олімпіади.
Як відомо, в Японії чоловік з ножем напав на людей в поїзді. Він встав зі свого місця і почав розмахувати зброєю. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.