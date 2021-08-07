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Напад з ножем у поїзді Токіо: постраждалих стало більше, нові подробиці

Автор: Наталья Скороход

У столиці Японії Токіо чоловік з ножем напав на людей. В результаті постраждало 9 осіб, а нападник заарештований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Кількість постраждалих від нападу зросла до 9 осіб. Одна жінка, якій за повідомленнями ЗМІ, близько 20 років, була серйозно поранена.

Нападник - чоловік

Місце, де було скоєно напад, знаходиться за декілька кілометрів від Олімпійського майданчика. Такі події в столиці Японії відбуваються рідко, тому те, що трапилося налякало людей. Тим більше зараз столиця країни знаходиться в стані підвищеної готовності через проведення Олімпіади.

Як відомо, в Японії чоловік з ножем напав на людей в поїзді. Він встав зі свого місця і почав розмахувати зброєю. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

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