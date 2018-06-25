Нападение на Найема: срок досудебного расследования продлен на месяц

Срок досудебного расследования по делу о нападении на Найема продлен до 30 июля

Срок досудебного расследования по делу о нападении на нардепа Мустафу Найема продлен на месяц. Об этом в Facebook сообщил брат нардепа Маси Найем.

"По делу Мустафы. По ходатайству следователя ГУ НП, срок досудебного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время прокуратура Киева подала в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по делу.

"Сегодня будет рассмотрение таких ходатайств по гражданину РФ Саитову Магомед-Салиха Арбуевичу и еще одному подозреваемому (жду информацию)", - говорится в сообщении.

По делу Мустафы. По ходатайству следователя ГУ НП, срок досудебного расследования был продлен на один месяц... Опубликовано Masi Nayyem Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила Азербайджану запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на народного депутата Мустафу Найема.