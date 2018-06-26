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Інтерв'ю

Напад на Найєма: підозрюваним продовжили запобіжнi заходи

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 00:51
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com oleg.fedonyuk)
Фото: Мустафа Найєм (facebook.com oleg.fedonyuk)

Підозрюваним продовжили запобіжнi заходи до 30 липня

Шевченківський районний суд Києва 25 червня продовжив запобіжнi заходи двом підозрюваним у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Про це поінформував брат нардепа Масi Найєм у Facebook.

"Громадянину України Саiтову Ахмеду-Абубакаровичу (водію) продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 07:00 до 30 липня 2018 (задовольнити клопотання прокурора)", - написав Масi Найєм.

"Громадянину РФ Саiтову Магомеду-Салiху Арбуєвичу продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 07:00 до 30 липня 2018 року (попереднiй запобіжний захід був цілодобовий)", - написав Найєм.

Зазначимо, напад на Найєма відбувся 30 квітня 2018 в центрі Києва. Зараз затримані троє підозрюваних у нападі, їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одному злочинцю повідомили про підозру заочно, зараз він ховається на території Азербайджану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила Україні запит на екстрадицію Магомеда-Аміна Саiтова, якого підозрюють у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Термін досудового розслідування у справі про напад на Мустафу Найєма продовжено на місяць.

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Теги публікації: Мустафа Найем, Суд, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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