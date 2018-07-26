Нападение на Найема: опубликовано новое видео

По словам адвоката нардепа, на видео зафиксированы двое подозреваемых

Появилось новое видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано нападение в апреле на народного депутата Мустафу Найема. Видео опубликовало издание "Украинская правда".

На видео видно, как человек в красной рубашке (предположительно - один из подозреваемых) бежит за мужчиной в белом (предположительно - Мустафа Найем).

Они выбегают на проезжую часть и подозреваемый набрасывается на депутата, при этом они падают.

После этого человек в красной рубашке поднимается и начинает убегать, мужчина в белом бежит за ним.

На видео зафиксирован еще один мужчина (предположительно - второй подозреваемый), который некоторое время наблюдал за дракой, а затем также скрылся.

Как сообщает издание, адвокат нардепа Маси Найем заявил, что исходя из тех данных, которые прокуроры сообщили во время судебных заседаний на момент избрания меры пресечения на видео изображены двое подозреваемых: мужчина в красной рубашке - Умолт Темербулатов, мужчина, который наблюдал за дракой, - Магомед-Амин Саитов.

Нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года, во время конфликта в центре Киева он получил перелом челюсти.

Напомним, 26 июля суд отпустил подозреваемого в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема гражданина Азербайджана Магомеда Саитова под личное обязательство.