Напад на Найєма: опубліковане нове відео

Зі слів адвоката нардепа, на відео зафіксовані двоє підозрюваних

З'явилося нове відео з камери спостереження, на якому зафіксовано напад у квітні на народного депутата Мустафу Найєма. Відео опублікувало видання "Українська правда".

На відео видно, як чоловік у червоній сорочці (ймовірно - один із підозрюваних) біжить за чоловіком у білому (імовірно - Мустафа Найєм).

Вони вибігають на проїжджу частину і підозрюваний кидається на депутата, при цьому вони падають.

Після цього чоловік у червоній сорочці підводиться і починає тікати, чоловік у білому біжить за ним.

На відео зафіксовано ще одного чоловіка (імовірно - другий підозрюваний), який деякий час спостерігав за бійкою, а потім зник.

Як повідомляє видання, адвокат нардепа Масі Найєм заявив, що виходячи з тих даних, які прокурори повідомили під час судових засідань на момент обрання запобіжного заходу на відео зображені двоє підозрюваних: чоловік у червоній сорочці - Умолт Темербулатов, чоловік, який спостерігав за бійкою, - Магомет-Амін Саїтов.

Напад на Мустафу Найєма стався 30 квітня 2018 року, під час конфлікту в центрі Києва він отримав перелом щелепи.

Нагадаємо, 26 липня суд відпустив підозрюваного у нападі на народного депутата України Мустафу Найєма громадянина Азербайджану Магомеда Саїтова під особисте зобов'язання.