Нападение на нардепа Ананченко оказалось постановочным

Нападение на нардепа Михаила Ананченко было постановочным, видео опубликовали в рамках операции Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что в Сумах СБУ предотвратила нападение на Ананченко. До этого сотрудники СБУ получили информацию о подготовке нападения, а исполнители уже получили от организатора денежное вознаграждение.

Также сообщается, что для установления причастных к организации нападения на Ананченко действия исполнителей были взяты под контроль.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время СБУ осуществляет расследование организации преступления и покушения на народного депутата.

Напомним, сегодня утром Ананченко заявил о нападении. По его словам, на него якобы напали два молодых человека в балаклавах. По факту нападения правоохранители завели уголовное дело.