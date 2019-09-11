В штате Флорида мужчина с ножом ранил 5 человек

Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате нападения пострадали 5 человек

В американском штате Флорида в среду, 11 сентября, вооруженный ножом мужчина ранил 5 человек на территории компании Dyke Industries. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, около 08:37 по местному времени правоохранители получили сообщение о том, что вооруженный мужчина устроил резню на территории компании-поставщика строительных материалов Dyke Industries в городе Таллахасси.

Отмечается, что прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 5 раненых человек, которые были сразу же госпитализированы в местную больницу. Врачи оценили состояние одного из пострадавших как тяжелое и еще двое находились в удовлетворительном состоянии.

По данным полиции, подозреваемый в совершении нападения был взят под стражу. Пока не известно, был ли он сотрудником компании. О мотивах злоумышленника также ничего не известно.

Напомним, ранее в пригороде французского города Леон вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. В результате нападения погиб 19-летний мужчина и еще 8 человек получили ранения. Трое пострадавших были в тяжелом состоянии. Вероятно, нападавший был беженцем из Афганистана.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии один из пациентов психбольницы "Сепока" напал с ножом на других пациентов заведения. В результате инцидента погибли 4 человека и еще 9 человек с ранениями были госпитализированы в реанимацию.