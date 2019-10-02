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Нападение на колледж в Финляндии: погибла украинка

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 15:09
Нападение на колледж в Финляндии: погибла украинка
Фото: нападение в Куопио (yle.fi)

Девушка училась в колледже, где произошло нападение

Девушка, которая погибла при вооруженном нападении в Финляндии в торговом центре города Куопио, оказалась украинкой. Об этом в украинском посольстве в стране в комментарии ТСН.

Как сообщил второй секретарь посольства Дмитрий Гусев, девушка училась в колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Напомним, 1 октября в колледже Savo, который находится в торговом центре Herma, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Тогда сообщалось, что врезультате инцидента как минимум один человек погиб, еще девять, включая нападавшего, получили ранения.

РБК-Украина также сообщало, что подозреваемый в нападении использовал при атаке холодное оружие, напоминающее саблю. Как сообщается, подозреваемый - студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее он не имел проблем с законом. Его имя пока не разглашается.

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