Нападение на Капитолий: умерли водитель автомобиля и полицейский

Как рассказало CNN, очень большое количество информированных источников подтверждает, что нападавший умер.

Кроме того, высокопоставленный помощник Конгресса США и источник в полиции Капитолия рассказали, что после того, как автомобиль врезался в ограждение, водитель вышел из него, размахивая ножом.

Сотрудник в правоохранительных органах США также подтвердил, что по меньшей мере один правоохранитель получил ножевое ранение.

В настоящее время комплекс Капитолия остается полностью заблокированным. Никому не разрешают входить или выходить из любых зданий Капитолия.

Обновлено.