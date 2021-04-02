Нападение на Капитолий: умерли водитель автомобиля и полицейский

Подозреваемый в сегодняшнем нападении на Капитолий США скончался. Речь идет о водителе автомобиля, который протаранил ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне.
Об этом сообщило американское агентство CNN.
Как рассказало CNN, очень большое количество информированных источников подтверждает, что нападавший умер.
Кроме того, высокопоставленный помощник Конгресса США и источник в полиции Капитолия рассказали, что после того, как автомобиль врезался в ограждение, водитель вышел из него, размахивая ножом.
Сотрудник в правоохранительных органах США также подтвердил, что по меньшей мере один правоохранитель получил ножевое ранение.
В настоящее время комплекс Капитолия остается полностью заблокированным. Никому не разрешают входить или выходить из любых зданий Капитолия.
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Напомним, вечером появилась информация о стрельбе возле Капитолия. Позже выяснилось, что автомобиль въехал в заграждение вокруг комплекса. В результате инцидента пострадал нападавший и двое правоохранителей.
Добавим, на прошлой неделе в американском штате Колорадо произошла стрельба в супермаркете. В результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе полицейский.