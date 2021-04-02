Напад на Капітолій: померли водій автомобіля та поліцейський

Підозрюваний у сьогоднішньому нападі на Капітолій США помер. Мова йде про водія автомобіля, який протаранив огорожу навколо Капітолія у Вашингтоні.
Як розповіло CNN, дуже велика кількість інформованих джерел підтверджує, що нападник помер.
Крім того, високопоставлений помічник Конгресу США та джерело в поліції Капітолія розповіли, що після того, як автомобіль врізався в огородження, водій вийшов з нього, розмахуючи ножем.
Співробітник в правоохоронних органах США також підтвердив, що щонайменше один правоохоронець отримав ножове поранення.
Наразі комплекс Капітолію залишається повністю заблокованим. Нікому не дозволяють входити чи виходити з будь-яких будівель Капітолію.
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Виконуючий обов'язки начальника поліції Капітолію розповів, що один з двох офіцерів, які постраждали в результаті нападу теж помер.
Нагадаємо, ввечері з'явилася інформація про стрілянину поблизу Капітолія. Пізніше з'ясувалося, що автомобіль в'їхав у загородження навколо комплексу. В результаті інциденту постраждав нападник та двоє правоохоронців.
Додамо, минулого тижня в американському штаті Колорадо сталася стрілянина у супермаркеті. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, зокрема поліцейський.