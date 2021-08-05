Нападение на Кабмин: суд над ветераном АТО будет завтра, для него просят арест без залога

Прокуратура просит суд назначить для ветерана АТО Владимира Прохнича арест без права внесения залога. Он вчера угрожал взорвать гранатой Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Тараса Беспалого в Facebook .

"Прошу не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия", - говорится в обращении прокурора и полиции.

Для него просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, в Киеве вчера муж пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать себя вместе со зданием.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

Сегодня прокуратура объявила подозрение мужчине. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).