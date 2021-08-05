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Нападение на Кабмин: суд над ветераном АТО будет завтра, для него просят арест без залога

Автор: Инна Собора

Прокуратура просит суд назначить для ветерана АТО Владимира Прохнича арест без права внесения залога. Он вчера угрожал взорвать гранатой Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Тараса Беспалого в Facebook.

Защитник Прохнича опубликовал фото ходатайства прокуратуры в суд.

Для него просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Прошу не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия", - говорится в обращении прокурора и полиции.

Напомним, в Киеве вчера муж пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать себя вместе со зданием.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

Сегодня прокуратура объявила подозрение мужчине. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

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Кабинет Министров Украиныветеран АТОСудПрокуратура