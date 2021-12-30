Нападение на генконсульство России во Львове: появились новые подробности

Мужчина, который бросил бутылку "коктейля Молотова" в ограждение генконсульства России во Львове, из оккупированной территории. Он не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет отношения к какому-либо движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловки, он задержан, с ним отрабатывают", - заявил он.

При этом секретарь СНБО добавил, что мужчина руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы Украины отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.