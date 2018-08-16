Нападение на Гандзюк: власть Херсона заслушает правоохранителей

На следующей сессии Херсонского горсовета начальник ГУ Нацполиции в области Артур Мериков отчитается в расследовании нападения на Гандзюк

На следующей сессии Херсонского городского совета начальник Главного управления Национальной полиции в области Артур Мериков отчитается в расследовании нападения на и.о. управляющего аппарата городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает ПИК.

"У меня просьба от наших коллег, чтобы на следующей сессии мы заслушали отчет Национальной полиции, прокуратуры, СБУ по событиям, которые произошли в Херсоне. Общественность по всей Украине настаивает, чтобы эти дела скорее расследовались, мы видим саботаж правоохранительных органов", - заявил депутат Евгений Матковский.

Городской глава Владимир Миколаененко заявил, что главе Нацполиции области уже направлено обращение с приглашением присутствовать на сессии.

"Мы уже направили обращение к Артуру Мерикову с приглашением присутствовать на сессии. Проинформировать не только о нападении на Екатерину Викторовну, но и то, что происходило предварительно - нападение на активистов, на работников журналистского круга. Я надеюсь, что они хоть здесь проявят инициативу, будут присутствовать", - отметил городской глава.

Напомним, ранее Гандзюк заявила, что задержанный за нападение не является "случайным человеком".