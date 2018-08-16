Напад на Гандзюк: влада Херсона заслухає правоохоронців

На наступній сесії Херсонської міськради начальник ГУ Нацполіції в області Артур Меріков відзвітує в розслідуванні нападу на Гандзюк

На наступній сесії Херсонської міської ради начальник Головного управління Національної поліції в області Артур Меріков відзвітує в розслідуванні нападу на в. о. керуючого апарату міської ради Катерину Гандзюк. Про це повідомляє ПІК.

"У мене прохання від наших колег, щоб на наступній сесії ми заслухали звіт Національної поліції, прокуратури, СБУ щодо подій, які відбулися в Херсоні. Громадськість по всій Україні наполягає, щоб ці справи швидше розслідувалися, ми бачимо саботаж правоохоронних органів", - заявив депутат Євген Матковський.

Міський голова Володимир Миколаененко заявив, що главі Нацполіції області вже направлено звернення з запрошенням бути присутнім на сесії.

"Ми вже направили звернення до Артура Мерікова із запрошенням бути присутнім на сесії. Проінформувати не тільки про напад на Катерину Вікторівну, але і те, що відбувалося попередньо - напад на активістів, працівників журналістського кола. Я сподіваюся, що вони хоч тут проявлять ініціативу, будуть присутні", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше Гандзюк заявила, що затриманий за напад не є випадковою людиною".