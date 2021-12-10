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Нападение на бар в Киеве: двум подозреваемым сообщили о подозрении

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Пятница 10 декабря 2021 19:48
Нападение на бар в Киеве: двум подозреваемым сообщили о подозрении Фото: двум подозреваемым сообщили о подозрении за нападение на бар в Киеве (facebook.com/hvlvbar)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам. Их подозревают в нападении на бар "Хвильовий" в Киеве, которое произошло в конце ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов, а также установили около 30 человек, причастных к совершению на бар.

Сейчас проводится документирование преступных действий нападавших для привлечения их к уголовной ответственности.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Им угрожает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 26 ноября в Киеве неизвестные разгромили бар "Хвильовий".

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