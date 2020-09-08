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Нападение на Балуха квалифицировали как разбой  

Автор: РБК-Украина

Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой. Причастным к преступлению грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что собранные по нападению на Балуха сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября, по данным полиции, его также ограбили. Его госпитализировали сегодня днем, у него сломана рука и ключица, а также есть черепно-мозговая травма.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной степени раскрыть это преступление.

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Новости Украины разбойнападениеВладимир Балух