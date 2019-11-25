Нападение на активистов в Днепре устроили представители C14

Нападение на активистов в Днепре 22 ноября устроили представители националистической организации C14. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Сообщается, что конфликт в помещении "Просвиты", в ходе которого избили активиста Владислава Мельничука, произошел по инициативе представителя C14.

"Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые как упомянутый конфликт выше были нам неизвестны", - говорится в сообщении.

Также в организации заявили, что исключили его из C14.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 ноября. По словам одного из пострадавшего, Владислава Мельничука, пятеро мужчин в балаклавах ворвались и напали на него и на активиста Вирослава Цюпьяка. Пострадавшие обратились в полицию, открыто уголовное дело.

Отметим, накануне в Киеве произошли столкновения на марше, посвященном дню памяти жертв трансфобии. Столкновения прошли между участниками марша и противниками, которые пытались прорвать кордон полиции. В результате произошли столкновения, нескольких человек задержали правоохранители.