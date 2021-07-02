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Нападающий Украины Беседин впервые прокомментировал инцидент с травмой в матче со Швецией

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Киев, Пятница 02 июля 2021 16:03
Нападающий Украины Беседин впервые прокомментировал инцидент с травмой в матче со Швецией Фото: Артем Беседин (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал инцидент с травмой в матче против Швеции (2:1). Он рассказал, что травмировавший его защитник шведов Маркус Даниэльссон извинился перед ним.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Форвард рассказал, что Даниэльссон еще после матча извинился перед ним за случившееся и Беседин принял его извинения.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - сказал Артем.

Также футболист выразил сожаление, что не сможет помочь команде на поле. УАФ думала отправить Беседина в Рим, чтобы он был с командой, но врачи высказались против перелета.

Напомним, Беседин получил травму в матче за сборную Украины против Швеции, в котором шведский защитник Маркус Даниэльссон влетел прямой ногой в колено Артема. В среду нападающему уже в "Динамо" диагностировали ряд травм колена, включая частичный перелом и повреждения связок.

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