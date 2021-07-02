Нападающий Украины Беседин впервые прокомментировал инцидент с травмой в матче со Швецией

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал инцидент с травмой в матче против Швеции (2:1). Он рассказал, что травмировавший его защитник шведов Маркус Даниэльссон извинился перед ним.

Форвард рассказал, что Даниэльссон еще после матча извинился перед ним за случившееся и Беседин принял его извинения.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - сказал Артем.

Также футболист выразил сожаление, что не сможет помочь команде на поле. УАФ думала отправить Беседина в Рим, чтобы он был с командой, но врачи высказались против перелета.