ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нападник України Бєсєдін вперше прокоментував інцидент з травмою в матчі зі Швецією

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 02 липня 2021 16:03
Нападник України Бєсєдін вперше прокоментував інцидент з травмою в матчі зі Швецією Фото: Артем Бєсєдін (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував інцидент з травмою в матчі проти Швеції (2:1). Він розповів, що травмувавший його захисник шведів Маркус Даніельссон вибачився перед ним.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Форвард розповів, що Даніельссон ще після матчу вибачився перед ним за те, що трапилося і Бєсєдін прийняв його вибачення.

"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залечу травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - сказав Артем.

Також футболіст висловив жаль, що не зможе допомогти команді на полі. УАФ думала відправити Бєсєдіна в Рим, щоб він був з командою, але лікарі висловилися проти перельоту.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України проти Швеції, в якому шведський захисник Маркус Даніельссон влетів прямою ногою в коліно Артема. У середу нападнику вже в "Динамо" діагностували ряд травм коліна, включаючи частковий перелом і пошкодження зв'язок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні