Нападали на силовиков и бизнесменов: в Харькове задержали банду

Правоохранители задержали в Харькове группировку, которая уничтожала имущество предпринимателей и силовиков. Преступники выполняли заказы, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу МВД.
Известно, что разбойники присылали полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей.
Такие же действия были направлены и на предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.
По информации правоохранителей, участники банды - ранее судимые жители Харьковской области, в возрасте от 36 до 47 лет.
В частности, среди жертв преступной группировки оказались:
В результате чего было объявлено о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа группой лиц 36-ти и 47-летнему мужчинам.
Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручено подозрение за уничтожение имущества группой лиц.
Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.
Продолжаются следственные действия.
Фото: в Харькове задержана банда, которая нападала на силовиков и бизнесменов (mvs.gov.ua)