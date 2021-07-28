Нападали на силовиків і бізнесменів: у Харкові затримали банду

Відомо, що розбійники надсилали поліцейським та суддям повідомлення з погрозами розправи, як попередження - встромляли сокиру в автівку або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців.

Такі ж самі дії були спрямовані і на підприємців, які відмовлялися сплачувати данину від прибутків із бізнесу.

За інформацією правоохоронців, учасники банди - раніше судимі мешканці Харківської області, віком від 36 до 47 років.

Зокрема, серед жертв злочинного угруповання опинилися:

поліцейський, якого спочатку вирішили залякати. Серед ночі зловмисники навідалися до будинку, де проживав правоохоронець, знайшли його автомобіль та встромили у дах автівки сокиру. Згодом на телефон поліцейського надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.

родина підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Бізнесменам спалили вщент два автомобілі - Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.

суддя Харкова. Спершу на вулиці жінці плеснули в обличчя зеленкою. А після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, підпали її авто - MAZDA CX-7.

В результаті чого було оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб 36-ти та 47-річному чоловікам.

Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб.

Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них - без права внесення застави.

Тривають слідчі дії.

Фото: у Харкові затримано банду, яка нападала на силовиків і бізнесменів (mvs.gov.ua)