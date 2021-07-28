Нападали на силовиків і бізнесменів: у Харкові затримали банду

Правоохоронці затримали у Харкові угрупування, яке знищувало майно підприємців та силовиків. Злочинці виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив у кримінальних колах.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу МВС.
Відомо, що розбійники надсилали поліцейським та суддям повідомлення з погрозами розправи, як попередження - встромляли сокиру в автівку або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців.
Такі ж самі дії були спрямовані і на підприємців, які відмовлялися сплачувати данину від прибутків із бізнесу.
За інформацією правоохоронців, учасники банди - раніше судимі мешканці Харківської області, віком від 36 до 47 років.
Зокрема, серед жертв злочинного угруповання опинилися:
В результаті чого було оголошено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб 36-ти та 47-річному чоловікам.
Ще двом спільникам, 36-ти та 38-ми років, вручено підозру за знищення майна групою осіб.
Суд вже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом із них - без права внесення застави.
Тривають слідчі дії.
Фото: у Харкові затримано банду, яка нападала на силовиків і бізнесменів (mvs.gov.ua)