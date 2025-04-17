Напад на Макарова: Клименко взяв справу на контроль після прохання журналістів

За словами глави МВС, керівництво Нацполіції доповіло йому про перебіг розслідування нападу на журналіста в Києві. Слідчі дії тривають, призначено експертизи. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та ймовірні мотиви.

Клименко уточнив, що постраждалий журналіст вже дав перші свідчення поліцейським. Міністр закликав тих, кому відома інформація про напад, повідомити про це поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102.

"Особисто контролюю процес розкриття і розслідування цього зухвалого злочину", - написав глава МВС.