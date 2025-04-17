Нападение на Макарова: Клименко взял дело на контроль после просьбы журналистов

По словам главы МВД, руководство Нацполиции доложило ему о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Следственные действия продолжаются, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и вероятные мотивы.

Клименко уточнил, что пострадавший журналист уже дал первые показания полицейским. Министр призвал тех, кому известна информация о нападении, уведомить об этом полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - написал глава МВД.