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Нападение на Макарова: Клименко взял дело на контроль после просьбы журналистов

Фото: Юрий Макаров (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Полицейские расследуют нападение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова в Киеве. Процесс лично контролирует глава МВД Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины.

По словам главы МВД, руководство Нацполиции доложило ему о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Следственные действия продолжаются, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и вероятные мотивы. 

Клименко уточнил, что пострадавший журналист уже дал первые показания полицейским. Министр призвал тех, кому известна информация о нападении, уведомить об этом полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102. 

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - написал глава МВД. 

Нападение на Макарова

Напомним, вчера, 16 апреля, поздно вечером в Соломенском районе Киева неизвестный нанес журналисту Юрию Макарову ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни по состоянию на сейчас нет. Полиция уже возбудила уголовное дело

"Суспільне" призывало главу МВД Клименко взять ход расследования под личный контроль.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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КиевМинистерство внутренних дел УкраиныИгорь КлименкоНож