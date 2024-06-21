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Нападение на военного в Днепре: появилась реакция главы МВД

Украина, Пятница 21 июня 2024 10:56
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Нападение на военного в Днепре: появилась реакция главы МВД Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на нападение на военного в Днепре 20 июня, заявив, что все причастные понесут наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Во-первых, не важно, что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом. Вчера было открыто два уголовных производства - нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы", - сказал он.

Глава МВД добавил, что все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание.

Клименко также отметил, что в настоящее время военный, на которого было совершено нападение, находится в нормальном состоянии.

Что произошло?

20 июня в сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать. В полиции расследуют инцидент.

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