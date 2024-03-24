Напад на відділок поліції Єревану. У Вірменії порушили справу за статтею тероризм

Нагадаємо, сьогодні у столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.

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