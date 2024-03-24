Напад на відділок поліції Єревану. У Вірменії порушили справу за статтею тероризм

Правоохоронці Вірменії відкрили справу щодо тероризму після спроби прориву у поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
За фактом вторгнення трьох осіб у відділ поліції адміністративного району Нор Норк ініційовано кримінальне провадження за ознаками тероризму.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні, а також оперативно-розшукові заходи щодо з'ясування обставин події.
Видання повідомило, що надалі Слідчий комітет РВ проінформує громадськість про результати розслідування в допустимих межах.
Нагадаємо, сьогодні у столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.