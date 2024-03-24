Нападение на отделение полиции Еревана. В Армении возбудили дело по статье терроризм

По факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор Норк инициировано уголовное производство по признакам терроризма.

В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Издание сообщило, что в дальнейшем Следственный комитет РО проинформирует общественность о результатах расследования в допустимых пределах.