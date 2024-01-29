UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Напад на церкву у Стамбулі: поліція підозрює громадян РФ та Таджикистану

Фото: поліція Туреччини підозрює громадянина РФ у нападі на церкву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецькі правоохоронці затримали 47 осіб у справі про напад на католицьку церкву в Стамбулі, серед підозрюваних – громадянин Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У самому нападі підозрюють громадян Росії та Таджикистану. Передбачається, що вони є учасниками держави Ісламської держави.

Ерлікая також повідомив, що після нападу поліція провела великомасштабну операцію, 47 людей було затримано за 30 адресами.

За його словами, приблизно о 22:00 за київським часом було затримано "підозрюваних безпосередньо у злочині".

"Хочу повідомити, що вони іноземці: один - громадянин Таджикистану, інший - росіянин. Імовірно, ці два іноземці - члени ІДІЛ", - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини.

Він також зазначив, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 січня, невідомі озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви в районі Сар'єр у Стамбулі. Внаслідок нападу загинула людина. Напад стався під час служби. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь.

Зловмисники втекли з місця трагедії. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування та розшукують нападників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияСтамбулІДІЛ