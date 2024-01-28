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У Стамбулі озброєні чоловіки увірвалися до церкви: є жертва

Стамбул, Неділя 28 січня 2024 14:00
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У Стамбулі озброєні чоловіки увірвалися до церкви: є жертва Фото: у Стамбулі озброєні чоловіки увірвалися до церкви (cnnturk.com)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви у районі Сариєр у Стамбулі. Внаслідок нападу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Напад стався під час служби в неділю, 28 січня. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що через напад загинув чоловік.

"Сьогодні близько 11:40 під час служби в церкві Святої Марії в районі Бююкдере в Сариєрі двоє людей в масках напали зі зброєю на одного з присутніх на ритуалі, який, на жаль, загинув", - зазначив міністр.

Зловмисники втекли з місця трагедії. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування і розшукують нападників.

У Стамбулі озброєні чоловіки увірвалися до церкви: є жертва

cnnturk.com

Нагадаємо, 21 грудня в університеті в центрі Праги чоловік вчинив стрілянину. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи.

За словами начальника поліції Чехії, нападник скоїв самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Стрільцем виявився 24-річний студент філософського факультету Давид Козак.

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