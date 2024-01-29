Напад на церкву у Стамбулі: поліція підозрює громадян РФ та Таджикистану

Турецькі правоохоронці затримали 47 осіб у справі про напад на католицьку церкву в Стамбулі, серед підозрюваних – громадянин Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

У самому нападі підозрюють громадян Росії та Таджикистану. Передбачається, що вони є учасниками держави Ісламської держави.

Ерлікая також повідомив, що після нападу поліція провела великомасштабну операцію, 47 людей було затримано за 30 адресами.

За його словами, приблизно о 22:00 за київським часом було затримано "підозрюваних безпосередньо у злочині".

"Хочу повідомити, що вони іноземці: один - громадянин Таджикистану, інший - росіянин. Імовірно, ці два іноземці - члени ІДІЛ", - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини.

Він також зазначив, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 січня, невідомі озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви в районі Сар'єр у Стамбулі. Внаслідок нападу загинула людина. Напад стався під час служби. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь.

Зловмисники втекли з місця трагедії. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування та розшукують нападників.