Напад на церкву у Стамбулі: поліція підозрює громадян РФ та Таджикистану
Турецькі правоохоронці затримали 47 осіб у справі про напад на католицьку церкву в Стамбулі, серед підозрюваних – громадянин Росії.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
У самому нападі підозрюють громадян Росії та Таджикистану. Передбачається, що вони є учасниками держави Ісламської держави.
Ерлікая також повідомив, що після нападу поліція провела великомасштабну операцію, 47 людей було затримано за 30 адресами.
За його словами, приблизно о 22:00 за київським часом було затримано "підозрюваних безпосередньо у злочині".
"Хочу повідомити, що вони іноземці: один - громадянин Таджикистану, інший - росіянин. Імовірно, ці два іноземці - члени ІДІЛ", - заявив міністр внутрішніх справ Туреччини.
Він також зазначив, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 28 січня, невідомі озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви в районі Сар'єр у Стамбулі. Внаслідок нападу загинула людина. Напад стався під час служби. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь.
Зловмисники втекли з місця трагедії. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування та розшукують нападників.
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