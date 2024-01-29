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Нападение на церковь в Стамбуле: полиция подозревает граждан РФ и Таджикистана

Понедельник 29 января 2024 02:12
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Нападение на церковь в Стамбуле: полиция подозревает граждан РФ и Таджикистана Фото: полиция Турции подозревает гражданина РФ в нападении на церковь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкие правоохранительные органы задержали 47 человек по делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле, среди подозреваемых – гражданин России.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В самом нападении подозревают граждан России и Таджикистана. Предполагается, что они являются участниками Исламского государства.

Ерликая также сообщил, что после нападения полиция провела крупномасштабную операцию, 47 человек были задержаны по 30 адресам.

По его словам, примерно в 22:00 по киевскому времени были задержаны "подозреваемые непосредственно в преступлении".

"Хочу сообщить, что они иностранцы: один – гражданин Таджикистана, другой – россиянин. Предположительно, эти два иностранца – члены ИГИЛ", - заявил министр внутренних дел Турции.

Он также отметил, что в ближайшее время будут проводиться допросы всех задержанных.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 28 января, неизвестные вооруженные мужчины ворвались в католическую церковь в районе Сарьер в Стамбуле. В результате нападения погиб человек. Нападение произошло во время службы. Двое мужчин в масках ворвались в храм и открыли огонь.

Злоумышленники скрылись с места трагедии. Турецкие правоохранители начали расследование и разыскивают нападающих.

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Турция Стамбул ИГИЛ
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