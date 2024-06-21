Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: у поліції розкрили деталі

У поліції нагадали, що інцидент трапився у селі Липини Луцького району. Через кілька годин після нападу особу правопорушника встановили, це житель Луцького району.

За даними правоохоронців, двоє молодих людей відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки.

"Один із них розпилив балончик в обличчя військових і втік з місця події", - уточнили в поліції.

У діях зловмисника побачили ознаки правопорушення - умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. За це загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

У поліції додали, що продовжують встановлювати обставини події.