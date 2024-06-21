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Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: у поліції розкрили деталі

Ілюстративне фото: під Луцьком напали на співробітників ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Поліцейські вже встановили особу чоловіка, який напав із газовим балончиком на співробітників територіального центру комплектування під Луцьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.

У поліції нагадали, що інцидент трапився у селі Липини Луцького району. Через кілька годин після нападу особу правопорушника встановили, це житель Луцького району.

За даними правоохоронців, двоє молодих людей відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки.

"Один із них розпилив балончик в обличчя військових і втік з місця події", - уточнили в поліції.

У діях зловмисника побачили ознаки правопорушення - умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. За це загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

У поліції додали, що продовжують встановлювати обставини події.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, вранці стало відомо, що на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком.

Оперативне командування "Захід" зазначало, що особи правопорушників встановили та їм загрожує "жорстоке покарання".

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