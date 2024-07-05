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Напад на співробітника ТЦК у Ворохті: в поліції розпочали 2 провадження

Фото: в поліції відреагували напад на співробітника ТЦК у Ворохті (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Володимир Костирін

Через конфлікт у Ворохті між групою місцевих жителів та представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), що закінчився нападом на співробітника військкомату, поліція розпочала два кримінальних провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції Івано-Франківської області.

"За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 - 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України", - розповіли в правоохоронних органах..

Що кажуть в поліції про інцидент

Як уточнили в НПУ, інцидент трапився 4 липня близько опівдні в селищі Ворохта.

"Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки", - розповіли в поліції.

Внаслідок цього 47-річному військовослужбовцю було завдано тілесних ушкоджень. Крім того, громадяни пошкодили автомобіль. 

"Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити", - передали в поліції.

Після цього правоохоронці опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджену автівку.

Потерпілого співробітника ТЦК доставили в лікувальний заклад. 

Що передувало

Раніше повідомлялося, що попри скандал навколо блокпоста, що був встановлений на в'їзді у Ворохту і де відбувалася перевірка документів, військові з Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки вирішили його прибрати.

При цьому  військові наголосили, що попри те, що блокпост був прибраний, представники ТЦК і надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджих.

Щодо нападу на свого співробітника у ТЦК зазначили, що військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб", які й влаштували даний конфлікт.

Нагадаємо також, що у червні поліцейські встановили особу чоловіка, який напав із газовим балончиком на співробітників ТЦК під Луцьком.

Крім того, перед цим стало відомо про напад військовозобов'язаного на офіцера ТЦК у Волинській області. Інцидент стався 25 червня, а нападнику тепер загрожує до 5 років в'язниці.

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