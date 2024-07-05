Нападение на сотрудника ТЦК в Ворохте: в полиции начали 2 производства

"По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в правоохранительных органах.

Что говорят в полиции об инциденте

Как уточнили в НПУ, инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.

"Группа лиц дерзко и грубо нарушала общественный порядок, устроила конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности", - рассказали в полиции.

В результате 47-летнему военнослужащему были нанесены телесные повреждения. Кроме того, граждане повредили автомобиль.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить", - передали в полиции.

После этого правоохранители опросили потерпевших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденный автомобиль.

Пострадавший сотрудник ТЦК был доставлен в лечебное заведение.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что, несмотря на скандал вокруг блокпоста, установленного на въезде в Ворохту и где проходила проверка документов, военные из Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки решили его убрать.

При этом военные подчеркнули, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и дальше будут проверять документы всех приезжих.

Относительно нападения на своего сотрудника в ТЦК отметили, что военнослужащий был ранен, и воевал за "подобных лиц", устроивших данный конфликт.