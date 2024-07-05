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Нападение на сотрудника ТЦК в Ворохте: в полиции начали 2 производства

Фото: в полиции отреагировали нападение на сотрудника ТЦК в Ворохте (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Владимир Костырин

Из-за конфликта в Ворохте между группой местных жителей и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который закончился нападением на сотрудника военкомата, полиция начала два уголовных производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в правоохранительных органах.

Что говорят в полиции об инциденте

Как уточнили в НПУ, инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.

"Группа лиц дерзко и грубо нарушала общественный порядок, устроила конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности", - рассказали в полиции.

В результате 47-летнему военнослужащему были нанесены телесные повреждения. Кроме того, граждане повредили автомобиль.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить", - передали в полиции.

После этого правоохранители опросили потерпевших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденный автомобиль.

Пострадавший сотрудник ТЦК был доставлен в лечебное заведение.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что, несмотря на скандал вокруг блокпоста, установленного на въезде в Ворохту и где проходила проверка документов, военные из Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки решили его убрать.

При этом военные подчеркнули, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и дальше будут проверять документы всех приезжих.

Относительно нападения на своего сотрудника в ТЦК отметили, что военнослужащий был ранен, и воевал за "подобных лиц", устроивших данный конфликт.

Напомним также, что в июне полицейские установили личность мужчины, напавшего с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.

Кроме того, перед этим стало известно о нападении военнообязанного на офицера ТЦК в Волынской области. Инцидент произошел 25 июня, а нападавшему теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

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