Нападение на сотрудника ТЦК в Ворохте: в полиции начали 2 производства

Из-за конфликта в Ворохте между группой местных жителей и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который закончился нападением на сотрудника военкомата, полиция начала два уголовных производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Ивано-Франковской области.
"По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в правоохранительных органах.
Как уточнили в НПУ, инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.
"Группа лиц дерзко и грубо нарушала общественный порядок, устроила конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности", - рассказали в полиции.
В результате 47-летнему военнослужащему были нанесены телесные повреждения. Кроме того, граждане повредили автомобиль.
"Прибывшие на место происшествия правоохранители провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить", - передали в полиции.
После этого правоохранители опросили потерпевших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденный автомобиль.
Пострадавший сотрудник ТЦК был доставлен в лечебное заведение.
Ранее сообщалось, что, несмотря на скандал вокруг блокпоста, установленного на въезде в Ворохту и где проходила проверка документов, военные из Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки решили его убрать.
При этом военные подчеркнули, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и дальше будут проверять документы всех приезжих.
Относительно нападения на своего сотрудника в ТЦК отметили, что военнослужащий был ранен, и воевал за "подобных лиц", устроивших данный конфликт.
Напомним также, что в июне полицейские установили личность мужчины, напавшего с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.
Кроме того, перед этим стало известно о нападении военнообязанного на офицера ТЦК в Волынской области. Инцидент произошел 25 июня, а нападавшему теперь грозит до 5 лет тюрьмы.
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