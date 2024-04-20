UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Напад на поліцію у Вінницькій області: 28-а ОМБр заявила, що її бійці не причетні

Фото: 8-а ОМБр заявила, що її бійці не причетні до нападу на поліцію у Вінницькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу не причетні до нападу на поліцейських у Вінницькій області.

Про це заявили у пресслужбі бригади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр у Facebook.

"Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся у селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України також повідомили про непричетність бійців вказаної бригади до нападу. Зазначається, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.

"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість", - йдеться у заяві. 

 

Розстріл поліції у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня невідомі розстріляли двох поліцейських у Вінницькій області.

Як повідомляють правоохоронні органи, у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження Причетних розшукують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВінницька областьПоліцейські