Напад на поліцію у Вінницькій області: 28-а ОМБр заявила, що її бійці не причетні

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу не причетні до нападу на поліцейських у Вінницькій області.
Про це заявили у пресслужбі бригади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр у Facebook.
"Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся у селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони півдня України також повідомили про непричетність бійців вказаної бригади до нападу. Зазначається, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.
"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість", - йдеться у заяві.
В ніч на 20 квітня невідомі розстріляли двох поліцейських у Вінницькій області.
Як повідомляють правоохоронні органи, у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.
Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
За даним фактом було відкрите кримінальне провадження Причетних розшукують.
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