Нападение на полицию в Винницкой области: 28-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны

"По трагическому инциденту с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины также сообщили о непричастности бойцов указанной бригады к нападению. Отмечается, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеющие отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость", - говорится в заявлении.