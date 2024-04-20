RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нападение на полицию в Винницкой области: 28-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны

Фото: 8-я ОМБр заявила, что ее бойцы не причастны к нападению на полицию в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода не причастны к нападению на полицейских в Винницкой области.

Об этом заявили в пресс-службе бригады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр в Facebook.

"По трагическому инциденту с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорине Винницкой области сегодня ночью. Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины также сообщили о непричастности бойцов указанной бригады к нападению. Отмечается, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеющие отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость", - говорится в заявлении.

 

 

Расстрел полиции в Винницкой области

В ночь на 20 апреля неизвестные расстреляли двух полицейских в Винницкой области.

Как сообщают правоохранительные органы, в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто было двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

По данному факту было открыто уголовное производство причастных разыскиваемых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВинницкая областьПолицейские