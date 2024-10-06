Напад з пістолетом на блогера Ніколаса Карму у Полтаві: з'явилась реакція поліції

В поліції відкрили кримінальне провадження через напад на блогера Ніколаса Карму у Полтаві. Пістолет вже відправили на експертизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Про подію поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, у ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту.
"На даний час з ними проводяться слідчі дії. Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу", - додали в відомстві.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Львівський блогер Ніколас Карма повідомив, що на нього напали у Полтаві. Він відомий своїми роликами та популярним питанням "Скільки коштує Look?".
За словами Карми, невідомі чоловіки викрикували його ім'я разом з нецензурною лайкою, а пізніше спитали про його ставлення до ЗСУ. Коли блогер не відповів на запитання, вони почали знімати його на камеру. Про інцидент Карма розповів у Instagram.
У коментарях на його сторінці деякі підписники вказали, що на відео чоловік схожий на представника ТЦК Олександра Логвиненка. У ТЦК вже відреагували на інцидент із блогером Ніколасом Кармою.
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