Нападение с пистолетом на блогера Николаса Карму в Полтаве: появилась реакция полиции

"О событии полиции стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блогером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта.

"В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу", - добавили в ведомстве.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений Украины).

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.