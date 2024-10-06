Нападение с пистолетом на блогера Николаса Карму в Полтаве: появилась реакция полиции

В полиции открыли уголовное производство из-за нападения на блогера Николаса Карму в Полтаве. Пистолет уже отправили на экспертизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
"О событии полиции стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блогером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта.
"В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу", - добавили в ведомстве.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений Украины).
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Львовский блогер Николас Карма сообщил, что на него напали в Полтаве. Он известен своими роликами и популярым вопросом "Скільки коштує Look?".
По словам Кармы, неизвестные мужчины викрикивали его имя в перемешку с нецензурной бранью, а позже спросили об его отношении к ВСУ. Когда блогер не ответил на вопрос, они стали снимать его на свою камеру. Об инциденте Карма рассказал в Instagram.
В комментариях на его странице некоторые подписчики указали, что на видео мужчина похож на представителя ТЦК Александра Логвиненко. В ТЦК уже отреагировали на инцидент с блогером Николасом Кармой.
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