Напад на офіцера "Азову" в Івано-Франківську: що відомо і кого підозрюють

У середині червня в Івано-Франківську стався конфлікт між українськими військовими, який набув широкого розголосу. Офіцер бригади "Азов" Андрій Кориневич заявив про напад, який на нього нібито скоїли військові Третьої окремої штурмової бригади.

Що сталося

За словами Кориневича, напад на нього стався 13 червня. Він стверджує, що до побиття причетні щонайменше четверо осіб - військовослужбовці Третьої штурмової бригади: Семен Клок, Василь Бондаренко, Максим Білогуб та Сергій Циганчук. Двоє з них, Клок і Бондаренко, за словами Кориневича, вже мали проблеми із законом.

Офіцер "Азову" також вважає, що нападники пов’язані з командувачем 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, а сам Білецький, за його словами, "переховував" виконавців нападу.

Про напад повідомила 12-а бригада спецпризначення "Азов". Також звернення зафіксувала поліція Івано-Франківської області.

Реакція на інцидент

На інцидент відреагували у Нацгвардії, спецпрокуратурі та МВС. 25 червня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру двом військовим у справі нападу. При цьому зазначається, що триває встановлення можливої причетності інших осіб.

Національна гвардія України заявила, що вважає ситуацію "неприйнятною", та засудила будь-які протиправні дії щодо військовослужбовців. Відомство підкреслило, що всі фігуранти нападу встановлені, а розслідування триває.

"Слід памʼятати: у нас спільний ворог - це Росія. Ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього", - наголосили в НГУ.

Міністерство внутрішніх справ повністю підтримало позицію Нацгвардії та пообіцяло забезпечити повне й неупереджене розслідування.

Станом на 26 червня жодної офіційної реакції від Третьої штурмової бригади не надходило. У Нацгвардії та МВС пообіцяли співпрацювати з правоохоронцями, аби встановити всі деталі події та забезпечити відповідальність винних.