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Нападение на офицера "Азова" в Ивано-Франковске: что известно и кого подозревают

Четверг 26 июня 2025 15:36
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Нападение на офицера "Азова" в Ивано-Франковске: что известно и кого подозревают Фото: На офицера "Азова" напали в Ивано-Франковске (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В середине июня в Ивано-Франковске произошел конфликт между украинскими военными, который получил широкую огласку. Офицер бригады "Азов" Андрей Кориневич заявил о нападении, которое на него якобы совершили военные Третьей отдельной штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что произошло

По словам Кориневича, нападение на него произошло 13 июня. Он утверждает, что к избиению причастны по меньшей мере четыре человека - военнослужащие Третьей штурмовой бригады: Семен Клок, Василий Бондаренко, Максим Белогуб и Сергей Цыганчук. Двое из них, Клок и Бондаренко, по словам Кориневича, уже имели проблемы с законом.

Офицер "Азова" также считает, что нападавшие связаны с командующим 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, а сам Билецкий, по его словам, "укрывал" исполнителей нападения.

О нападении сообщила 12-я бригада спецназначения "Азов". Также обращение зафиксировала полиция Ивано-Франковской области.

Реакция на инцидент

На инцидент отреагировали в Нацгвардии, спецпрокуратуре и МВД. 25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении двум военным по делу нападения. При этом отмечается, что продолжается установление возможной причастности других лиц.

Национальная гвардия Украины заявила, что считает ситуацию "неприемлемой", и осудила любые противоправные действия в отношении военнослужащих. Ведомство подчеркнуло, что все фигуранты нападения установлены, а расследование продолжается.

"Следует помнить: у нас общий враг - это Россия. Мы должны быть в единстве в борьбе против него", - отметили в НГУ.

Министерство внутренних дел полностью поддержало позицию Нацгвардии и пообещало обеспечить полное и беспристрастное расследование.

По состоянию на 26 июня никакой официальной реакции от Третьей штурмовой бригады не поступало. В Нацгвардии и МВД пообещали сотрудничать с правоохранителями, чтобы установить все детали происшествия и обеспечить ответственность виновных.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 1 мая на волонтера Сергея Стерненко было совершено покушение - его ранила женщина, которая открыла огонь из двух пистолетов. Нападавшую задержали на месте. Как заявил глава СБУ Василий Малюк, российские спецслужбы пытались убить Стерненко из-за его активной помощи ВСУ и участия в сопротивлении еще с 2014 года. Это уже четвертая попытка покушения на волонтера. На этот раз удалось предотвратить убийство благодаря охраннику из ЦСО "А", который оперативно нейтрализовал нападающую.

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Азовці Ивано-Франковск Нацгвардия Министерство внутренних дел Украины
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