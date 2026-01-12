Напад з ножем у школі Києва: з'явилося фото учня

РБК-Україна отримало ексклюзивне фото школяра, який вранці напав з ножем на вчительку та однокласника в одній зі шкіл Києва. Інцидент стався на початку навчального процесу, нападника затримала поліція.



Водночас, за словами заступника голови КМДА

Валентина Мондриївського, під час нападу хлопець, попередньо, також завдав шкоди собі. Усі постраждалі - вчителька, учень і сам школяр - отримують медичну допомогу.

Нападнику -15 років, він 2011 року народження.

"Дуже миттєво відреагувала поліція, і зараз всі служби там на місці. Соціальні служби зараз працюють тим, щоб розуміти мотиви, причини такого вчинку", - зазначив Мондриївський

За його словами, міська влада тримає ситуацію під контролем і працює з фахівцями над питаннями безпеки та ментального здоров’я дітей.