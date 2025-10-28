Напад ХАМАС і негайна відповідь Нетаньяху: перемир'я в Газі опинилося на межі зриву

ХАМАС не віддає тіла заручників

Сьогодні, 28 жовтня, з'ясувалося, що бойовики ХАМАС навмисно відмовляються передавати Ізраїлю тіла загиблих заручників і, більше того, намагаються схитрувати.

Зокрема, як з'ясувала Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ХАМАС передали Ізраїлю труну з частковими останками Офіра Царфаті - заручника, тіло якого було знайдено ізраїльськими військовими ще на початку грудня 2023 року.

Фото: у Секторі Гази шукають тіла загиблих заручників (reuters.com)

Вони розіграли сцену для представників Червоного Хреста з "виявленням" останків заручника в Газі 27 жовтня.

"Всупереч твердженням ХАМАС про труднощі в пошуку тіл загиблих заручників, учора бойовиків організації було знято, коли вони виносили рештки із заздалегідь підготовленої будівлі і закопували їх неподалік. Незабаром після цього терористична організація ХАМАС викликала представників Червоного Хреста та інсценувала неправдиве "виявлення" тіла загиблого заручника", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛ.

В Армії оборони Ізраїлю наголосили, що в такий спосіб бойовики хочуть зробити вигляд, ніби вони шукають тіла загиблих заручників, при цьому утримуючи їхні останки.

Важливо зазначити, що видача Ізраїлю тіл загиблих заручників є однією з умов мирного плану президента США Дональда Трампа, на який погодилися як ізраїльські чиновники, так і представники ХАМАС.

Порушення перемир'я

Але це тільки одна з причин загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Сьогодні, 28 жовтня, бойовики обстріляли ізраїльських солдатів, які дислокуються на півдні Сектора Гази. Військові ЦАХАЛ відкрили вогонь у відповідь.

Ілюстративне фото: ХАМАС порушує перемир'я (Getty Images)

Палестинські ЗМІ також написали про те, що пізніше по південній частині Сектора Газа вдарила ізраїльська артилерія.

Минулого тижня в тому самому районі, недалеко від Рафаха, внаслідок атаки загинули двоє ізраїльських солдатів.

Наказ Нетаньяху

На тлі таких дій ХАМАС ізраїльські чиновники провели нараду. Під час обговорень прем'єр Біньямін Нетаньяху наказав "завдати негайні і потужні удари по Сектору Газа".

Ілюстративне фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вимагає відповісти на провокації ХАМАС (Getty Images)

Зі свого боку міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за напад на солдатів Армії оборони Ізраїлю, а також за порушення угоди, за якою терористична організація мала повернути тіла загиблих заручників.

"Атака терористичної організації ХАМАС на ізраїльських солдатів у Газі сьогодні - це грубий перетин червоної лінії, на який Армія оборони Ізраїлю відповість із великою силою", - наголосив він.

Міністр запевнив, що ХАМАС відповість за "напад на ізраїльських солдатів, і за порушення договору про повернення тіл загиблих заручників".

У ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що Ізраїль обстріляв Газу. За непідтвердженими даними, було зафіксовано щонайменше три авіаудари по місту.

При цьому ХАМАС після заяв Нетаньяху відмовився від планів передати Ізраїлю останки ще одного заручника.