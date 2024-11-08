Напад на футбольних фанатів в Амстердамі: Ізраїль відмовився від відправлення місії ЦАХАЛу

Напад на ізраїльських футбольних фанів в Амстердамі

Напередодні в Амстердамі на ізраїльських футбольних уболівальників напали люди в масках, які використовували палестинські прапори. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав відправити два літаки для евакуації громадян.

Повідомляється про десять постраждалих ізраїльтян, а також тих, хто поки не виходить на зв'язок. Лідери Ізраїлю та Нідерландів засудили ці напади, назвавши їх антисемітськими.

Також МЗС Ізраїлю випустило рекомендації для всіх громадян Ізраїлю і закликало залишатися у своїх готелях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.