Нападение на футбольных фанатов в Амстердаме: Израиль отказался от отправки миссии ЦАХАЛа

Нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме

Накануне в Амстердаме на израильских футбольных болельщиков напали люди в масках, использовавшие палестинские флаги. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал отправить два самолета для эвакуации граждан.

Сообщается о десяти пострадавших израильтянах, а также о тех, кто пока не выходит на связь. Лидеры Израиля и Нидерландов осудили эти нападения, назвав их антисемитскими.

Также МИД Израиля выпустило рекомендации для всех граждан Израиля и призвало оставаться в своих отелях.

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